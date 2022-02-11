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Автор Олег Артюков

CNN: разведка специально раздувала данные о "российском вторжении"

Мир

Американский телеканал CNN сообщил — со ссылкой на источники, как обычно — что американская разведка якобы намеренно предоставляла администрации Джо Байдена данные о тревожных сценариях относительно ситуации на границе России и Украины.

CNN: разведка специально раздувала данные о "российском вторжении"

По данным этих самых "источников", это позволяло "сдерживать действия России", так как у Москвы складывалось впечатление, что американцы знают об их планах.

Опрошенные чиновники считают, что стратегия работает. Но также эта стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ из-за нежелания администрации Байдена предоставить доказательства своих заявлений.

Украинское издание "Страна" в своем telegram-канале в этой связи отмечает, что "версия, конечно, интересная, если не читать ленту новостей, в которой нагнетание угрозы войны со стороны руководства США продолжается ещё сильнее".

"Вчера Байден вообще призвал американцев немедленно покинуть Украину. Это ему по-прежнему разведка скармливает фейки? Или же просто CNN уже просто слишком далеко зашла в конспирологии, стремясь как-то объяснить происходящий в американских СМИ информационный треш", — подчёркивает издание.

Напомним, ранее большой резонанс имела история с перепалкой представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса и журналиста Мэтта Ли.

Прайс рассказал, что у США есть информация о "постановочном видео", которое якобы готовит Россия, дабы оправдать "вторжение на Украину". В ответ Ли начал интересоваться доказательствами, чем вывел представителя госдепартамента из себя.

"Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США или британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки", — заявил тогда Нед Прайс.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
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