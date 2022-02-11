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Автор Олег Артюков

Николай Межевич: никакой Украины на переговорах в Берлине не было

Мир

По мнению главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, Украина имеет свою выгоду от неудачного исхода переговоров советников лидеров стран "нормандского формата" — России, Германии, Франции, Украины.

Николай Межевич: никакой Украины на переговорах в Берлине не было

Переговоры, напомним, состоялись в Берлине 10 февраля. Продолжались они девять часов, однако никакого результата достигнуто не было.

По словам заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, Украина в итоговом документе, который пытались согласовать в ходе переговоров, не стала придерживаться Минских соглашений, отказавшись признавать, что статус Донбасса "должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов", то есть самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Николай Межевич считает, что на переговорах победу одержала "линия коллективного Запада".

"Никакой Украины в реальном измерении за столом не было, это победа линии коллективного Запада, который в данном случае действительно выступил как коллектив, единым фронтом. Если вы меня спросите, а в чем была линия коллективного Запада, почему она так успешно была транслирована, как приказ для Киева, то ответ будет следующий — затянуть, опять, еще раз затянуть этот процесс", — цитирует Межевича издание "Экономика сегодня”.

Затягивание выполнения Минских соглашений выгодно и Киеву, так как это может пошатнуть власть внутри государства, считает эксперт.

Стоит заметить, что есть определённые разногласия относительно того, когда могла бы пройти следующая встреча советников лидеров государств "нормандского формата".

Дмитрий Козак, комментируя переговоры, сказал, что договорённости о проведения такой встречи нет. А вот в правительстве Германии сообщили, что следующие переговоры могут пройти в марте. Правда, в Берлине признали, что ни встреч министров иностранных дел государств "нормандского формата", ни тем более лидеров этих стран (на чём, к слову, настаивают в Киеве) не планируется.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы николай межевич
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