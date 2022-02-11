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Автор Евгения Васильева

Песков попросил спокойнее относиться к оговоркам зарубежных политиков

Мир

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что людям не стоит реагировать слишком эмоционально на оговорки иностранных политиков. Также пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил, почему он так обычно не ошибается.

Песков попросил спокойнее относиться к оговоркам зарубежных политиков

"Оговорка оговорке рознь. Давайте, когда это оговорка, всё-таки все люди, давайте не будем излишне всё это как-то экзальтировать", — отметил Песков, слова которого цитирует ТАСС.

Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что иногда политики осознанно ошибаются в своей речи. Тогда российские власти реагируют на ситуацию и защищают интересы нашей страны, добавил пресс-секретарь Путина.

Также Песков отметил, что президент РФ тоже оговаривается. Однако это происходит не в контексте таких важных вопросов, сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон никогда не примет суверенитет России над Воронежской и Ростовскими областями. Об ошибке министра заявил источник РИА Новости.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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