В МИД РФ указали на причастность Лондона к массовым беспорядкам в Казахстане

Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил о возможной причастности Великобритании к январской трагедии в Казахстане. Также дипломат подчеркнул, что массовые беспорядки не связаны с Афганистаном.

"Как говорится, "хайли лайкли" это похоже на британскую руку, очень похоже. И есть аргументы в подтверждение этому", — сказал Кабулов в разговоре с "Интерфаксом".

Вместе с этим дипломат призвал подождать результаты расследования, которое проводят в Казахстане. Если официально выяснится, что среди террористов обнаружили афганцев, российская сторона займётся этим вопросом, отметил Кабулов. По его данным, боевики экстремистского движения "Талибан"*, которые захватили Афганистан, не принимали участие в январских происшествиях.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы РФ располагали данными о планах массовых беспорядков в Казахстане. Как подчеркнул руководитель СВР, сотрудники фиксировали прибытие радикалов в Среднюю Азию.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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