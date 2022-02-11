Раскрыли неожиданную причину появления огромного стола между Макроном и Путиным

Источники из окружения французского президента Эммануэля Макрона сообщили, что он во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сидел от него за четыре метра, поскольку отказался сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Предположительно, Париж испугался передавать РФ ДНК главы государства.

Как отметили анонимные собеседники Reuters, Макрон мог сдать анализы и разговаривать с Путиным без дистанции. Президент Франции выбрал соблюдение жёстких антикоронавирусных мер.

"Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", — сказал источник.

Вместе с этим журналисты подчеркнули, что спустя три дня после беседы с Макроном лидер РФ встретился с руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время мероприятия коллег разделял только кофейный столик. Также они пожали друг другу руки.

Ранее седьмого февраля прошли переговоры президентов Франции и России. Четырёхметровый стол между политиками стал мемом в Интернете.

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