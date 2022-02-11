EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Депутат Сейма Литвы: "Нами правит кабмин уникальных баранов"

Мир

Депутат литовского Сейма Миндаугас Пуйдокас назвал правительство своей страны "кабмином уникальных баранов", который "в угоду псевдополитике демократических ценностей толкает в ад экономику и финансы, жертвует здравым управленческим смыслом, фактически разрушая собственную страну".

Депутат Сейма Литвы: "Нами правит кабмин уникальных баранов"

Он не исключает, что с точки зрения премьера и министра иностранных дел, "Литва самое могучее государство в мире и войн не боится", и именно поэтому они "носятся с наглеющей в военном отношении Украиной, провоцируя её на войну против России". Даже в ущерб собственным экономическим интересам.

Какие существуют угрозы экономике Литвы

По словам Пуйдокаса, добить и без того "шаткую" экономику Литвы может "санкционная война", разгорающаяся между Литвой и Белоруссией.

"За наглядными подтверждениями ходить далеко не надо, — говорит политик. — Минск, отвечая на введённые против него санкции, запретил транзит через свою территорию грузов литовского железнодорожного транзита, в числе которого грузы польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva, владеющей НПЗ в Мажейкяй. Когда белорусы претворят угрозы в жизнь, потери только этих двух предприятий окажутся грандиозными".

А дальше, уверен депутат Сейма, начнётся "цепная реакция":

  • станут разбегаться инвесторы — им нужна стабильность;
  • запаникуют и начнут уезжать из страны граждане Литвы, уже потерявшей треть населения;
  • прекратится товарооборот с Москвой, который, согласно данным статистики Минфина Литвы, в 2020 году составлял €6,46 млрд — наивысший показатель среди всех партнёров Литвы;
  • прекратится получение дохода от транзита грузов, которые обслуживают транспортные, складские и логистические компании, "зарабатывая на посредничестве колоссально".

"Правительство уже не отдаёт себе отчёта в том, что несёт угрозу независимости государства, рушит основы экономики, провоцирует соседей, будит в них желание напасть", — резюмирует Пуйдокас.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Правозащитница из Литвы: "Нам навязывают русофобию"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва экономика
Новости
Пульмонолог назвал известное средство, которое бесполезно при лечении "омикрона"
Союз конькобежцев требует отстранить Валиеву от участия в Олимпиаде
Постпред США при ООН потребовала, чтобы РФ "вывела войска" из Крыма: перепутала
Экс-советник главы Офиса Зеленского грозится "мочить русских в грязь"
Совет Думы 14 февраля решит судьбу проекта обращения о признании ДНР и ЛНР
Уголовное дело завели из-за гибели людей при падении Ан-2 на Камчатке
Полянский: угрозы США выдворить Антонова из Вашингтона "более чем абсурдны"
Депутат Сейма Литвы: "Нами правит кабмин уникальных баранов"
Сосновский раскрыл фатальную ошибку Шольца перед визитом в Москву
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Популярное
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"

В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.

Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Ирина Шлионская В маленьком древнем царстве умели скрещивать верблюдов Ирина Шлионская Любовь Степушова Война против непривитых уничтожит западную цивилизацию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Мир. Новости мира
Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Последние материалы
Совет Думы 14 февраля решит судьбу проекта обращения о признании ДНР и ЛНР
Уголовное дело завели из-за гибели людей при падении Ан-2 на Камчатке
Полянский: угрозы США выдворить Антонова из Вашингтона "более чем абсурдны"
Депутат Сейма Литвы: "Нами правит кабмин уникальных баранов"
Сосновский раскрыл фатальную ошибку Шольца перед визитом в Москву
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Американская спортсменка Алиса Лью назвала фигуристок из России сумасшедшими
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофическую ошибку Витренко
Фигуристке Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх
Юрист Пацев объяснил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников