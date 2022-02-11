Депутат Сейма Литвы: "Нами правит кабмин уникальных баранов"

Депутат литовского Сейма Миндаугас Пуйдокас назвал правительство своей страны "кабмином уникальных баранов", который "в угоду псевдополитике демократических ценностей толкает в ад экономику и финансы, жертвует здравым управленческим смыслом, фактически разрушая собственную страну".

Он не исключает, что с точки зрения премьера и министра иностранных дел, "Литва самое могучее государство в мире и войн не боится", и именно поэтому они "носятся с наглеющей в военном отношении Украиной, провоцируя её на войну против России". Даже в ущерб собственным экономическим интересам.

Какие существуют угрозы экономике Литвы

По словам Пуйдокаса, добить и без того "шаткую" экономику Литвы может "санкционная война", разгорающаяся между Литвой и Белоруссией.

"За наглядными подтверждениями ходить далеко не надо, — говорит политик. — Минск, отвечая на введённые против него санкции, запретил транзит через свою территорию грузов литовского железнодорожного транзита, в числе которого грузы польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva, владеющей НПЗ в Мажейкяй. Когда белорусы претворят угрозы в жизнь, потери только этих двух предприятий окажутся грандиозными".

А дальше, уверен депутат Сейма, начнётся "цепная реакция":

станут разбегаться инвесторы — им нужна стабильность;

запаникуют и начнут уезжать из страны граждане Литвы, уже потерявшей треть населения;

прекратится товарооборот с Москвой, который, согласно данным статистики Минфина Литвы, в 2020 году составлял €6,46 млрд — наивысший показатель среди всех партнёров Литвы;

прекратится получение дохода от транзита грузов, которые обслуживают транспортные, складские и логистические компании, "зарабатывая на посредничестве колоссально".

"Правительство уже не отдаёт себе отчёта в том, что несёт угрозу независимости государства, рушит основы экономики, провоцирует соседей, будит в них желание напасть", — резюмирует Пуйдокас.

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