Юрист Пацев объяснил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой

Запрещённое вещество триметазидин, которое обнаружили в организме российской фигуристки Камилы Валиевой, могло попасть в организм через некачественные разрешённые препараты или БАДы, заявил спортивный юрист Артём Пацев.

По словам спортивного юриста, подобные случаи в его практике бывали.

"Источником мог стать теоретически любой препарат, любая биологически активная добавка, даже совершенно безвредный аминокислотный комплекс, просто загрязнённый триметазидином. Такие случаи, к сожалению, уже бывали", — пояснил Пацев в беседе с ТАСС.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Международного агентства тестирования о том, что декабрьская проба на допинг показала положительный результат, что официально подтвердила экспертиза.

Российские фигуристы выиграли золотые медали зимней Олимпиады в командном турнире, однако церемонию награждения победителей перенесли из-за "допинг-скандала" до окончания разбирательства.

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