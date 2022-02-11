Свобода слова: Белый дом запретил СМИ США доступ к американским войскам в Европе

Американским журналистам неожиданно запретили готовить материалы о военных США, недавно отправленных в Европу по указанию Белого дома.

Напомним, под предлогом помощи в преодолении украинского кризиса США направили около 3000 солдат в Европу в начале февраля: 1000 человек — в Румынию, 2000 — в Германию и Польшу.

Ассоциация прессы Пентагона, почти 100 сотрудников которой должны были освещать события, связанные с пребыванием американского контингента в Европе — в том числе и в зоне возможных боевых действий — сообщила, что администрация Байдена запретила журналистам контактировать с недавно дислоцированными в Европе американскими солдатами.

По данным издания Stars & Stripes, Ассоциация направила письма министру обороны США Ллойду Остину, советнику по безопасности Джейку Салливану и правительству Байдена, в которых назвала распоряжение Белого дома "нарушением основного принципа свободы прессы" и призвала "скорректировать свой курс в этом отношении":

"Это медвежья услуга для американской общественности, от имени которой эти войска развертываются за рубежом, и это противоречит обещанию президента Байдена о прозрачности. Общественность в демократическом обществе заслуживает независимого освещения в СМИ своих сыновей и дочерей в форме, и сегодня, без освещения действий войск в Европе из первых рук и на местах, это уже невозможно обеспечить."

Отвечая на обвинения, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что это решение — об ограничении представления информации о 3000 американских солдатах, которые только что были размещены в Европе — является "частью более широкой стратегии правительства США по преодолению украинского кризиса на геополитической сцене и сопровождающего его поиска дипломатического решения".

"Любое решение предоставить СМИ доступ к нашим войскам, будь то в оперативной обстановке или в учебной среде, — это решение, к которому мы относимся серьезно … На данный момент мы просто не можем предоставить такой доступ. Это дипломатически деликатный момент ", — сказал Кирби.