The Times: Британия сделает предупреждение путинским генералам из-за Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделает предупреждение российскому коллеге Сергею Шойгу о том, что "вторжение РФ" на украинские земли станет шагом, от которого никто не выиграет, пишет The Times.

По информации издания, в пятницу, 11 февраля, на переговорах в Москве Уоллес ознакомит Шойгу с новым пакетом британских санкций. Как отмечается в статье, после встречи министров Кремль может "отступить от грани войны".

"Уоллес ясно даст понять, что вторжение на Украину обойдётся дорого, заявив генералу Шойгу, министру обороны РФ, что такой шаг приведёт к проигрышной ситуации", — сказано в материале.

Также сообщается, что адмирал сэр Тони Радакин, командующий вооружёнными силами Британии, встретится в России с "путинским генералом" Валерием Герасимовым. Он намерен призвать своего коллегу к снижению напряжённости вокруг Украины.

При этом в Кремле уже неоднократно отмечали, что РФ не собирается нападать на Украину, а лишь передвигает войска по своей территории.

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