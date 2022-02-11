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Автор Екатерина Широкова

Украинский генерал раскритиковал армию Незалежной: "Штабные крысы"

Мир

Нехватка финансирования в ВСУ и плохая практическая подготовка превратила армию Украины в "бумажную", заявил генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

Украинский генерал раскритиковал армию Незалежной: "Штабные крысы"

По словам генерала, проблемы в украинской армии начались с 90-х годов, когда резко стало уменьшаться финансирование. Средства на регулярный вывод солдат на тренировочные полигоны также заметно сократили.

"Чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге", — пояснил Кривонос в беседе с "Новым временем".

Кроме того, вместо практических занятий солдаты занимаются созданием презентаций и слайдов, что превратило военное искусство в "мышиную возню", заявил генерал.

"Руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — посетовал Кривонос.

Он подчеркнул, что только за последние пять лет из армии Незалежной уволились более 130 тысяч человек, а сообщения о "росте СВУ" не более чем "манипуляция".

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Горькая правда об армии Украины
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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