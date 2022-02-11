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Автор Ольга Лебедева

По примеру "Миротворца*": на тропу войны вышли немецкие радикалы

Мир

Интерактивная карта, на которой отмечены тысячи адресов членов антифашистских групп, появилась в Интернете, сообщило немецкое издание RND.

По примеру "Миротворца*": на тропу войны вышли немецкие радикалы

До данным газеты, карта была составлена членами ряда немецких ультраправых экстремистских и анти-ваксеровских группировок.

"Публикация сопровождается призывами к насилию и заявлениями о том, что на "этих людей" объявлена "охота". Карта содержит 24 000 единицы персональных данных, включая имена, адреса и контактные данные тех, кого ее авторы назвали врагами”, — пишет RND.

Примечательно, что указаны адреса в Германии, Австрии и Дании. Однако, по данным RND, "список врагов", на деле — база данных клиентов интернет-магазина, торгующего компакт-дисками с панк-музыкой и одеждой, которая была взломана еще в 2015 году. База данных неоднократно появлялась в Интернете "стараниями" группы ультраправых сторонников Nordkreuz, в которую входили бывшие солдаты и даже члены элитного подразделения спецназа KSK.

"Группа готовилась к якобы неизбежному краху немецкой государственности и планировала убить политиков и общественных деятелей, защищающих либеральную политику в отношении беженцев. Их вычислила полиция ещё в 2017 году.

Тот же список, по-видимому, использовался и другой крайне правой группой, Революцией Хемниц, которая была распущена в 2018 году. Теперь карта была опубликована в нескольких группах по борьбе с вакцинацией в Telegram", — сообщает RND.

Полиция работает

"Новые правые и активисты, выступающие против вакцинации, открыто призывают Telegram и других соцсетях составлять списки политических оппонентов”, — сказал Штефан Крамер, глава регионального отделения агентства внутренней безопасности Германии — BfV-в штате Тюрингия, описав это как стратегию "запугивания”, используемую как правыми, так и левыми радикалами. — Любой, кто сталкивается с запугиванием, должен связаться с органами безопасности и обнародовать это. Власти выследят виновных и привлекут их к ответственности”.

*экстремистский сайт, запрещён в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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