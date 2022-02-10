Пушков посоветовал Трасс думать, прежде чем что-то говорить, после её ошибки

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на очередное ошибочное утверждение главы британского МИД Лиз Трасс, которая ранее заявила, что отказывается признавать Ростов и Воронеж российскими.

По мнению Пушкова, Трасс вовсе не оговорилась, а действительно не понимает, о чём говорит. По его словам, все оговорки Трасс "вытекают из, мягко говоря, незнания предмета".

"Как-то слышал от британского политика такую поговорку: "Дипломат должен два раза подумать, прежде чем не сказать ничего". Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди", — написал Пушков в своём Telegram-канале.



Во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Лиз Трасс потребовала, чтобы Россия отвела свои войска от украинской границы. Лавров ответил, что военнослужащие находятся в пределах своей страны, и не нарушают ничьих границ. На эти слова Трасс возразила, что Ростов и Воронеж — это не российская территория. После этого на помощь главе британского МИД пришла её соотечественница, посол Британии в РФ Дебора Боннерт, которая напомнила Трасс, что эти области действительно являются российскими.

Сама Лиз Трасс после встречи пояснила, что ей "показалось, что Лавров говорит о части Украины".

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