В Днепре флаг Белоруссии заменили оппозиционным: в Киев направлена нота протеста

Посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста из-за инцидента с флагом.

По информации посольства, причиной для направления ноты протеста стало решение мэра Днепра Бориса Филатова заменить флаг Белоруссии у здания горсовета на "символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

Сообщается, что в связи с произошедшим посол Белоруссии Игорь Сокол направил мэру Днепра обращение, в котором заявил, что решение властей города оскорбляет чувства большинства белорусов.

По информации посольства, мэрия Днепра не отреагировала на это обращение. После этого в МИД Украины была направлена нота, в которой посольство назвало случившееся в Днепре актом государственного вандализма со стороны местных властей.

"Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения", — говорится в сообщении.

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