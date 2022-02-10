Британцы раскритиковали главу МИД Лиз Трасс за фото на Красной площади

Читатели британской газеты Daily Mail выразили возмущение по поводу фотографий министра Великобритании Лиз Трасс, сделанных во время визита в Москву.

Комментаторы сошлись во мнении, что Трасс уделила больше внимания фотосессии на Красной площади, нежели самой встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Многие юзеры решили, что Трасс пыталась повторить образ "железной леди" Маргарет Тэтчер, когда та посещала Россию в 1987 году.

Кажется, Трасс считает, что переодевание в Тэтчер и повторение её поз на известных снимках убедят британцев в том, что у неё есть лидерские качества, предположил читатель Daily Mail с ником Dennis The.

Anonymous и snakehead возмутились тем, что власти Британии просят граждан "затянуть пояса", а когда Трасс едет в тур, то тратит кучу денег на услуги личного парикмахера, консультанта по гардеробу и фотографа.

По словам интернет-пользователя peakres, раньше должность главы британского МИД являлась одной из самых уважаемых в мире, а теперь Лиз Трасс больше интересуют фотосессии, чем серьёзные переговоры.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал встречу с британской коллегой "беспрецедентной" и сравнил её с переговорами немого с глухим. По словам главы МИД России, Трасс "не услышала" подробнейшие разъяснения о ситуации вокруг Украины.