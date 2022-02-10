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Автор Петр Ермилин

Лавров: заявления Киева не уступают геббельсовской пропаганде

Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров довольно жёстко высказался по поводу Минских соглашений на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Британии Лиз Трасс.

"Заявления Киева о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском не предусмотрен Минскими соглашениями, не уступают геббельсовской пропаганде", — заявил Лавров.

С таким заявлением ранее выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киев не может выполнить договор в "российской редакции".

Также Лавров удивился изобретательности англичан. Российский дипломат не понимает, как можно трактовать документ иначе.

"Здесь у нас всё-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это всё записано чёрным по белому", — сказал официальный представитель МИД РФ.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
киев украина лиз трасс сергей лавров дмитрий кулеба минские соглашения
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