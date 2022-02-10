Der Spiegel: США нужна "истерия о войне" на Украине, чтобы продвинуть свой газ

Американцы распространяют бездоказательные слухи о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, чтобы "подсадить" Европу на свой сниженный природный газ (СПГ), сообщает Der Spiegel.

Немецкая журналистка Инес Цеттль пояснила, что сейчас сфера ископаемых энергоносителей в Штатах находится в "отличном настроении". По её словам, США обогнали по количеству поставок СПГ даже своих прямых конкурентов.

"Информация о войне РФ и Украины используется, чтобы отпугнуть ЕС от запуска газопровода "Северный поток-2". Именно Америка выступает главным энергетическим бенефициаром мобилизации войск России рядом с Украиной", — отмечается в статье.

В материале также сказано, что в конце прошлого года США стали самым большим экспортёром СПГ на мировой арене. Поставки американского газа в Европу с ноября по декабрь увеличились на 75 процентов.

Автор статьи подчеркнула: власти ФРГ всегда "прохладно" относились к СПГ из США, ведь российский газ намного дешевле. Именно поэтому она считает, что стратегия американцев заключается в том, чтобы "подсадить" Европу на более дорогое топливо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен