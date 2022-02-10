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Автор Ольга Лебедева

Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна

Мир

Скандально известный российский рэпер Алишер Валиев (он же Моргенштерн), которому запрещён въезд на Украину из-за попадания в список лиц, "угрожающих её нацбезопасности", как оказалось, для львовских студентов — кумир и пример для подражания.

Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна

Причём настолько, что его имя присвоено общежитию №6 Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Об этом рассказал ТК "Первый Западный". Как следует из телесюжета, студенческая общага в приложении Google Maps отмечена именем Моргенштерна.

"Автор этой шутки остался неизвестен. Но такие шутки могут нести большую угрозу, потому что это певец из страны-агрессора", — говорит журналист за кадром и призывает телезрителей "максимально мобилизоваться" и "подать как можно больше жалоб, чтобы это название убрать".

Кстати, если "шутника" вдруг найдут, то ему светит штраф от 10 до 17 тысяч гривен. А если он уже ранее был замечен в "чём-то подобном", то может отправиться в тюрьму лет на шесть.

К слову, переименование студенческого общежития — не единственная львовская зрада на этой неделе. Сотрудники СБУ "нашли" в городе "две ботофермы, которые работали на российские спецслужбы":

  • трое горожан вели 18 тысяч фейковых аккаунтов, которые "оказывали деструктивное влияние на настроения населения".

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Песенка спета: Моргенштерна ждёт полный запрет в России?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы моргенштерн
Новости
Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна
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