Сирия пригрозила ответить на авиаудары и "трусливую агрессию" Израиля

В МИД Сирии пригрозили Израилю ответом из-за воздушных ударов по Дамаску. Как заявили в ведомстве, теперь сирийские власти имеют право использовать все "законные средства", чтобы израильская сторона получила соответствующий отклик.

Речь идёт о последней воздушной атаке со стороны израильских ВВС. В среду ночью они совершили серию авиаударов по объектам в Дамаске.

"Правительство Сирийской Арабской Республики решительно осуждает трусливую израильскую агрессию против территории Сирии, совершённую на рассвете", — заявили в МИД Сирии. — " эти нападения пагубно отразятся на тех, кто их совершает и поощряет к ним, Сирия имеет право использовать все законные средства для ответа на них".

В результате авиаударов один военный погиб, пояснили в ведомстве, ещё пятеро человек получили ранения.

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