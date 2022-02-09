Бывший посол США в России: Украина не имеет права вступать в НАТО

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Украина не обладает правом вступить в НАТО, её членство должно быть одобрено странами, входящими в Североатлантический альянс.

"Позвольте мне уточнить. Украина не имеет права вступать в НАТО. НАТО не обязана принимать Украину. Членство должно быть заслужено и одобрено всеми членами НАТО. Вот и всё", — высказался он в публикации на своей странице в Twitter.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что решение о том, что Украина и Грузия вступят в НАТО, уже принято, однако сроки пока не определены.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", — сообщил он.

Президент России Владимир Путин уже предупреждал о том, что расширение НАТО за счёт Украины это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ. РФ направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах, а также отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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