EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Бывший посол США в России: Украина не имеет права вступать в НАТО

Мир

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Украина не обладает правом вступить в НАТО, её членство должно быть одобрено странами, входящими в Североатлантический альянс.

Бывший посол США в России: Украина не имеет права вступать в НАТО

"Позвольте мне уточнить. Украина не имеет права вступать в НАТО. НАТО не обязана принимать Украину. Членство должно быть заслужено и одобрено всеми членами НАТО. Вот и всё", — высказался он в публикации на своей странице в Twitter.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что решение о том, что Украина и Грузия вступят в НАТО, уже принято, однако сроки пока не определены.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", — сообщил он.

Президент России Владимир Путин уже предупреждал о том, что расширение НАТО за счёт Украины это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ. РФ направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах, а также отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия украина майкл макфол
Новости
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Доктор Комаровский назвал отличительные симптомы омикрон-штамма
Бывший посол США в России: Украина не имеет права вступать в НАТО
Россияне поспорили из-за госпитализации "восемь раз привитого" Жириновского
Самолёт Cessna совершил жёсткую посадку в Татарстане
"Продолжим выигрывать": Тарасова посмеялась над поднятием возрастного ценза
Назван напиток, который нельзя пить после "омикрона"
РПЦ призвала жёстче наказывать интернет-педофилов
В Пакистане женщина проткнула себе голову гвоздём в надежде родить мальчика
Захарова оценила последствия пересмотра Минских соглашений
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Последние материалы
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Доктор Комаровский назвал отличительные симптомы омикрон-штамма
Бывший посол США в России: Украина не имеет права вступать в НАТО
Россияне поспорили из-за госпитализации "восемь раз привитого" Жириновского
Самолёт Cessna совершил жёсткую посадку в Татарстане
"Продолжим выигрывать": Тарасова посмеялась над поднятием возрастного ценза
Танатотерапия: как перестать бояться смерти?
Назван напиток, который нельзя пить после "омикрона"
РПЦ призвала жёстче наказывать интернет-педофилов
В Пакистане женщина проткнула себе голову гвоздём в надежде родить мальчика
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников