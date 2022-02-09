Военный эксперт объяснил, почему рухнул американский F-35 за 100 млн долларов

Американский истребитель F-35C, который потерпел крушение в январе, не сумев приземлиться на авианосец, имел проблемы с техническим состоянием. Именно это и могло послужить причиной катастрофы. Такое мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с "Народными Новостями".

Журналист отметил, что F-35, который стоит более 100 миллионов долларов, — это незаслуженно разрекламированный истребитель США, а его недостатки видят и сами американские военные.

По словам Баранца, в этом самолете они нашли около сотни недочётов, поделив их на различные категории. Ряд стран расторгли контракты на покупку истребителя, а другие отказались заключать договора на поставку, добавил военный эксперт.

При этом американские военные лётчики не раз заявляли, что управлять машиной можно при хорошей подготовке, если бы не недостатки в её конструкции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен