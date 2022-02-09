Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, почему Белоруссия не признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Оказывается, это заслуга самого Саакашвили.

"У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон", — сказал в среду Саакашвили в Тбилисском городском суде.

Напомним, на днях президент Белоруссии высказывался на эту тему. Касалась она, впрочем, не только вопроса признания Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии, но принадлежности Крыма России.

"Как только я пойму, и президент (России) мне скажет, что в этом есть необходимость", — заявил Александр Лукашенко.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости посылать какие-то дополнительные сигналы на этот счёт. Белоруссия сама примет решение о признании этих стран и региона, когда "посчитает это целесообразным", отметил Дмитрий Песков.

По его словам, Москва признаёт государства Южная Осетия и Абхазия, а Крым является неотъемлемой частью России. Это реальность, о которой Лукашенко "хорошо знает", отметил представитель Кремля.

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