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Автор Евгения Васильева

В Британии затравили студентку за слова о неспособности мужчин рожать

Мир

Аспирантка Бристольского университета Ракель Росарио-Санчес направила в суд иск против учебного заведения. Причинами послужили "трансзаконы" и возможные договорённости с активистами в этой области.

В Британии затравили студентку за слова о неспособности мужчин рожать

По словам Росарио-Санчес, руководители университета и активисты, выступающие за права трансгендерных людей, организовали против неё травлю, поскольку девушка напомнила, что биологический мужчина не может родить ребёнка. Как подчеркнула студентка, понятие "материнство" в учебном заведении признали проблемным.

По информации The Times, от Росарио-Санчес потребовали извинений за свои убеждения. Она отказалась признавать вину и решила противостоять трансженщинам, которым разрешили посещать женские туалеты.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции раскритиковал осуждение писательницы Джоан Роулинг, которую заподозрили в трансфобии. По мнению президента, подобные обвинения прозвучат и в нашей стране.

"Это так же, как и пандемия. Коронавирусная инфекция. И новые штаммы, они всё появляются и появляются, и нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто искать противоядие эффективное", — заключил Путин.

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"Третий пол" шагает по планете?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин великобритания
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