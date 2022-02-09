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Автор Юлия Миленина

Дипломат Грызлов назвал происходящее на Украине худшим из возможных сценариев

Мир

Ситуация на Украине — самый худший из возможных сценариев, ведь Киев пытаются втянуть в реальную войну. Такое мнение выразил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Дипломат Грызлов назвал происходящее на Украине худшим из возможных сценариев

По словам дипломата, украинцы голосовали за действующего президента Владимира Зеленского, чтобы он навёл порядок в стране. Однако, отметил Грызлов, глава государства не выполняет свои обещания перед народом, а фактически ведёт Украину к "реальной войне".

"Это самый плохой сценарий, который может быть", — подчеркнул посол в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что власти РФ прикладывают все дипломатические усилия, стараясь не допустить силового урегулирования конфликта вокруг Украины.

Западные СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся российском "вторжении" на украинские земли. Однако в Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию, уточняя, что Москва никому не угрожает.

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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина белоруссия борис грызлов владимир зеленский
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