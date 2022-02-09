Угрозы Запада по "Северному потоку-2" - это цирк шапито, заявили в МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что клоуны на Западе устраивают политический цирк шапито, кода речь заходит о "Северном потоке-2".

Дипломата попросили прокомментировать очередные угрозы США и Евросоюза остановить реализацию проекта магистрального газопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется на Украину.

"Это просто такая забава — политический цирк шапито, которым занимается Запад. Есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, потом он превращается в ленту. Никто не знает — был ли заяц, была ли лента, но все довольны. Все едят мороженое и попкорн. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — передаёт РИА Новости слова Рябкова.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности России соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2", если не будет искусственных увязок.

Угрозы прекратить реализацию проекта газопровода уже не раз поступали от Запада и ЕС. "Северный поток-2" иностранные партнёры пытаются использовать как средство давления на Россию, обвиняя её в агрессии в отношении Украины.

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