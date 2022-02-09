В МИД рассказали, как США шантажируют РФ на фоне украинского конфликта

Штаты продолжают шантажировать Россию, поставляя Украине всё новые виды вооружения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что своими действиями американцы пытаются оказать на Россию политическое и военно-техническое давление, передаёт РИА Новости.

"Всё, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летательными видами оружия, — это попытка оказать на нас дополнительное военно-техническое давление", — сказал Рябков.

Он подчеркнул: американские политики используют методы шантажа и прессинга по отношению к России.

Ранее Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По информации издания, радиолокационная станция, входящая в состав THAAD, позволит Украине тщательно отслеживать воздушно-космическую обстановку над РФ.

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