В посольстве РФ прокомментировали смерть пяти россиян, строивших АЭС в Бангладеш

Посольство РФ в Бангладеш следит за ситуацией со смертью пяти россиян, которые работали на строительстве атомной электростанции "Руппур". Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

"Следим за развитием ситуации и выражаем глубокие соболезнования семьям скончавшихся соотечественников", — цитирует сообщение посольства ТАСС.

Согласно сведениям диппредставительства, пятеро работавших на строительстве АЭС россиян скончались в период с 26 января по 6 февраля. Точные причины произошедшего сейчас устанавливаются.

"По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами", — отмечается в сообщении.

В посольстве сообщили, что занимаются оформлением документов для отправки тел россиян на родину.

АЭС "Руппур" строит на берегу реки Падмы в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка инжиниринговый дивизион Росатома. В российской госкорпорации заявили, что говорить о причинах смерти работавших на строительстве станции сотрудников можно будет только по итогам расследования.

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