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Автор Юлия Миленина

В украинской разведке заявили, что РФ годами планировала "захват" Крыма

Мир

Власти РФ годами тщательно готовились к "захвату" Крыма, Донецкой и Луганской областей. Такое мнение выразил экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба.

В украинской разведке заявили, что РФ годами планировала "захват" Крыма

В эфире программы "В гостях у Гордона" генерал-полковник Вооружённых сил отметил, что полуостров, по его мнению, стал частью России в результате спланированной спецоперации, которая длилась от двух до пяти лет.

Бурба убеждён: Кремль активно внедрял своих людей в государственные органы Украины, а Киев в то время не следил за действиями РФ.

"Это наша ошибка. Мы за это поплатились. Разведка знала о таком сценарии", — сказал он.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что Крым стал российским после референдума, который проводился в 2014 году в полном соответствии с международными стандартами. Вместе с тем Украина и многие другие государства отказываются признавать полуостров частью РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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