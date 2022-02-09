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Автор Владимир Васютченко

Политолог оценил шансы Украины на получение американских комплексов THAAD

Мир

Размещение на территории Украины американских противоракетных комплексов THAAD повлечёт эскалацию напряжённости между Москвой и Вашингтоном, на что в США вряд ли согласятся, считает замедиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Политолог оценил шансы Украины на получение американских комплексов THAAD

"Американцы, думаю, не забыли, сколько конфликтов было при размещении комплексов в Румынии и Польше, а потому размещать на Украине вряд ли станут", — заявил политолог, комментируя "Свободной прессе" обращение Киева к США с просьбой разместить под Харьковом нескольких дивизионов комплексов THAAD с соответствующие радиолокационными средствами.

По мнению Белогорьева, принятие США решения о размещении комплексов маловероятно не только ближайшее время, но и вообще когда-либо. При этом политолог счёл странным само желание Украины иметь на своей территории комплексы, рассчитанные на перехват ракет средней дальности, несущих ядерные боеголовки. "Они вообще мало, где размещены… Зачем они Украине — не совсем понятно, поскольку у России подобные ракеты вообще не стоят на вооружении", — отметил Белогорьев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал просьбу Киева о размещении THAAD потенциально дестабилизирующим шагом.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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