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Автор Юлия Миленина

Немецкие журналисты перепутали Москву и Киев: "Стали агентами Кремля"

Мир

Журналисты крупного общественно-политического канала Германии Das Erste во время прямого эфира перепутали столицы Украины и России.

Немецкие журналисты перепутали Москву и Киев: "Стали агентами Кремля"

Сюжет появился на сайте международной телевизионной службы новостей Tagesshau во вторник, 8 февраля. Корреспондент Ина Рюк освещала визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев с площади Независимости.

При этом на подписи было указано, что эфир осуществляется из российской столицы. В титрах значилось: Live aus Moskau (прямой эфир из Москвы).

Пользователи соцсетей пошутили: журналисты из Германии, вероятно, стали новыми "агентами Кремля".

На Украине Бербок встретилась с украинским дипломатом Дмитрием Кулебой, а также посетила линию соприкосновения в Донбассе. Её переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским были отменены. По информации Reuters, это произошло из-за проблем с графиками политиков.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия анналена бербок
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