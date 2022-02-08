В Госдуме оценили сообщение FT о сделке между Путиным и Мароном

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные Financial Times о возможной сделке России и Франции по выводу войск Москвой из Белоруссии после совместных учений.

"Для Запада крайне важно, наверное, где мы проводим учения, на каких границах и соответствующая реакция на этот счёт дает о себе знать. Можно по-разному оценивать, почему такой резонанс из-за статьи FT. На мой взгляд, вопросы обеспечения обороны и безопасности нашего государства, по всей видимости, являются приоритетным вопросом в политической сфере и западных стран, и других государств, которые мы знаем", — сказал депутат.

Как подчеркнул парламентарий, белорусско-российские учения являются плановыми. Они нужны, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, добавил Выборный.

"Встреча шла в своём порядке, а учения — в своём", — отметил член Госдумы.

Ранее в FT написали, что российский президент Владимир Путин пообещал французскому коллеге Эммануэлю Макрону после учений вывести из Белоруссии около 30 тысяч солдат.

"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии", — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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