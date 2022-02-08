Плакать или смеяться: французы критично отнеслись к поведению Макрона с Путиным

Вокруг прошедшей вчера в Москве встречи президентов Франции и России продолжаются активные дискуссии. Так, читатели французского издания Le Figaro раскритиковали поведение своего лидера Эммануэля Макрона.

Больше всего внимания пользователи уделили поведению главы Франции. Один из читателей, например, написал, что пресс-конференция была нелепой, а Макрон смешон. По мнению этого пользователя, его президентство столь же губительно во внешней политике, как и внутри страны.

"Макрону все сложнее привлечь французов на свою сторону", — написал ещё один читатель газеты. "Плакать или смеяться над этим макроновским маскарадом?" — уточнил другой.

Также среди пользователей прозвучало мнение о том, что было видно, что президент России Владимир Путин совершенно безразличен к мнению коллеги из Франции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Франции не заключали никаких "сделок" по снижению напряжённости вокруг Украины.

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