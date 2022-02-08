Памятник освободителям Сирии от террористов появится в Дейр эз-Зоре

В центре города Дейр эз-Зор, расположенного на востоке Сирийской Арабской Республики (САР), состоялась торжественная церемония заложения первого камня памятника русским освободителям.

Монумент посвящён героическому подвигу всех, кто сражался с радикальными исламистами из террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*. Памятный знак будет установлен перед мэрией столицы одноименной провинции.

Стоит отметить, что торжественная церемония прошла в четвёртую годовщину наступления Сирийской Арабской Армии (САА) на позиции ИГ*, расположенные на восточном берегу реки Евфрат в Дейр эз-Зоре.

Тогда сирийские правительственные силы и помогавшие им в борьбе с террористической угрозой российские добровольцы впервые в современной истории столкнулись не только с членами "Исламского государства"*, но и военнослужащими США, которые действовали в рядах радикальной группировки. Испугавшись напора русских бойцов, Пентагон задействовал беспилотники, артиллерию и авиацию — истребители, вертолёты и один стратегический бомбардировщик B-52.

Героизму российских добровольцев, которых иностранные медиаресурсы причисляют к "ЧВК Вагнера", и посвящён заложенный в Дейр эз-Зоре памятник. Ведь они внесли огромный вклад в победу над терроризмом в Сирии. Их участие позволило сирийским правительственным силам вернуть территории, захваченные "Исламским государством"*.

* Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.