Смартфон за прививку пообещал Зеленский каждому украинцу в возрасте 60+

Каждому вакцинированному украинцу в возрасте старше 60 лет власти Украины подарят смартфон. Такое обещание гражданам сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время своего выступления на конференции " Дiя. Самiт 2022", видеозапись которого можно найти в Telegram-канале "Инсайдер UA".

Такие щедрые подарки обещаны гражданам Украины в рамках госпрограммы. По её условиям, уже весной каждому привитому украинцу возраста 60+ будет бесплатно передан смартфон вместе со льготным интернетом. Марки и модели смартфонов, которые смогут получить вакцинированные граждане страны, не называются.

"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста", — подчеркнул Зеленский.

Осенью прошлого года президент Украины объявил о грядущей переписи населения в 2023 году, которая будет организована при посредстве компании Apple. По словам главы государства, Apple для этой цели предоставит Украине специальное ПО и оборудование на условиях аренды.

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