Президента Словакии обвинили в госизмене после соглашения с США

В Словакии разразился серьёзный политический кризис. Президент страны Зузана Чапутова заявила о намерении подать в суд на представителей оппозиции, которые обвинили её в государственной измене.

"Это абсурд, с меня достаточно. Такие заявления — ложь, и я уверена, что люди, которые их говорят, знают, что они лгут", — заявила Чапутова.

Лидеры оппозиционный партий, включая бывших премьер-министров Роберта Фицо и Петера Пелегрини, назвали президента страны "американским агентом", "пресс-секретарем посольства США" и "американской служащей".

В январе правительство Словакии, несмотря на протесты оппозиции, подписало с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Ранее сообщалось, что в стране может быть размещён контингент американских войск. В Словакии с этим согласны далеко не все, проходили акции протеста.

Президент Словакии Зузана Чапутова ранее заявляла, что Россия "несёт ответственность за кризис на границах Украины", и что Словакия не может быть "слабым звеном НАТО".

Напомним, весной прошлого года в Словакии разразился правительственный кризис после того, как по инициативе премьер-министра Игора Матовича и Минздрава страны в России была закуплена партия вакцины "Спутник V".

Тогда президент Словакии Зузана Чапутова была среди критиков Матовича и говорила в связи с закупкой российской вакцины об "отказе от наивысших стандартов безопасности", поскольку "Спутник V" не зарегистрирован в Европейском агентстве лекарственных средств.

В результате Матович был вынужден уйти в отставку с поста главы словацкого правительства.