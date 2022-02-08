Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Москва, скорее всего, попытается нарушить стабильность внутри страны. Как подчеркнул министр, Россия не может осуществить сценарий 2014 года.
"Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски, просоветски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зелёных человечков" — уже невозможно", — отметил политик в эфире украинского телеканала ICTV.
По словам Резникова, скорее всего, российские власти планируют дестабилизировать обстановку именно внутри Украины. Он перечислил следующие группы граждан, которых могла бы использовать Москва:
Ранее Резников сообщил, что признаки подготовки РФ к атаке на Украину отсутствуют. Как подчеркнул министр, на данный момент Москва не собирается осуществлять военные действия в отношении соседней страны.
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