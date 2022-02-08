Лукашенко: беспорядки в Казахстане стали тревожным сигналом для РФ и Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что январские беспорядки на территории Казахстана — тревожный сигнал для РФ, Белоруссии и многих других стран.

По его словам, в современном мире угрозы безопасности возникают постоянно. Именно поэтому он предложил усилить белорусские законы положениями, которые будут обеспечивать развитие страны в условиях новых вызовов, сообщает пресс-служба президента республики.

"Последние события в Казахстане — очередной сигнал тревоги для нас, для России, других стран постсоветского пространства. Да и не только для них", — подчеркнул Лукашенко.

В первые дни 2021 года практически во всех городах Казахстана прошли массовые беспорядки. Президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву пришлось обратиться за помощью к миротворческому контингенту ОДКБ. Он неоднократно отмечал, что январские события должны расцениваться как организованная террористическая атака на государство.

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