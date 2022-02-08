Эксперт Жарихин: своим предложением об убежище Путин испортит жизнь Порошенко

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, предложение о предоставлении политического убежища "по гуманитарным соображениям", которое сделал глава РФ Владимир Путин бывшему лидеру Украины Петру Порошенко, может негативно сказаться на политической карьере последнего.

Эксперт предрёк Порошенко сложности в его политической карьере под влиянием предложения Путина.

"Конечно, оно несколько испортит ему политическую карьеру. Радикалы сразу хватятся и будут говорить, что он агент Москвы, что они всегда это подозревали, а теперь, мол, выяснилось — Путин хочет забрать к себе своего агента — что-нибудь такое устроят. Поэтому проблемы с дальнейшей политической карьерой у него могут быть", — отметил Жарихин.

Эксперт добавил, что не Киев, а Вашингтон решал вопрос о дальнейшей судьбе Порошенко, и руководству Украины ничего не оставалась, как повиноваться и "не трогать" бывшего главу государства.

"Украинская власть, несмотря на Зеленского и все обещания, так и сделала", — добавил Жарихин.

Как пишет РИА Новости, Путин заявил после завершения встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном, что предложение, сделанное им Порошенко раньше, остаётся в силе и сейчас. Путин отметил, что предложил экс-лидеру политическое убежище "ввиду гуманитарных соображений", а не по причине одобрения его политики.

Сам Порошенко пока от предложения российского президента отказался, резко добавив, что "разберутся сами". Как бывший украинский лидер написал в своём Telegram-канале, его уголовное преследование на родине является настоящим подарком Зеленского Путину. Порошенко посоветовал Зеленскому направить больше усилий на защиту Украины от "российской агрессии", чем на него самого.

Ранее в суде Киева слушалось дело об обвинении Порошенко в госизмене. Суд ограничился мерой пресечения в виде личного обязательства в отношении Порошенко, которого отпустили и обязали являться по первому требованию следователей.

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