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Автор Елена Федорова

В МИД РФ надеются, что Евросоюз не станет вводить санкции против России

Мир

В министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на то, что Евросоюз не станет вводить санкции против России, напомнив, что в противном случае пострадает вся мировая экономика.

В МИД РФ надеются, что Евросоюз не станет вводить санкции против России

"Надеемся, что в отличие от лишённого какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе всё же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить цели устойчивого развития, не произойдёт", — передаёт РИА Новости слова дипломата и заместителя главы ведомства Александра Панкина.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились вместе трудиться над "всеобъемлющим" набором санкций против РФ. Их незамедлительно задействуют, если российские власти пойдут на военные действия против Украины.

Власти США и Великобритании регулярно сообщают о якобы готовящемся нападении РФ на украинские земли. Обе страны оказывают военную поддержку Киеву, поставляя оружие и боеприпасы.

Президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос о "нападении" РФ на Украину. Он обратил внимание, что российская сторона придерживается миролюбивой внешней политики, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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