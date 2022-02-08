Власти РФ не видят смысла реагировать на новые санкции, которые готовят американцы в отношении России на случай эскалации вокруг Украины. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин.
В интервью РИА Новости дипломат отметил, что планировать и утверждать ограничительные меры против РФ контрпродуктивно.
"Американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя "мракобесные" планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без", — пояснил Панкин.
Он подчеркнул: очередные санкционные инициативы США должны остаться без реакции Москвы. По его мнению, в сложившейся ситуации РФ не должна уподобляться Штатам.
Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что санкции по-прежнему являются эффективным "инструментом сдерживания России".
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