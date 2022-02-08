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Автор Юлия Миленина

Байден перепутал страну, которая может "напасть" на Украину: Германия или РФ?

Мир

Американский лидер Джо Байден во время пресс-конференции перепутал страну, которая, по его мнению, может совершить вооружённое нападение на украинские земли.

Байден перепутал страну, которая может "напасть" на Украину: Германия или РФ?

После встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом он забыл, какое государство готовит "вторжение" — Германия или Россия.

"Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока-2" не будет, мы положим ему конец", — цитирует Байдена Telegram-канал "Пул № 3", который ведёт журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Западные издания активно распространяют информацию о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. При этом в Кремле уже неоднократно подчёркивали, что РФ передвигает войска исключительно по своей территории и не угрожает Киеву.

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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия олаф шольц северный поток-2
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