Пушкову не понравилась речь кандидата в президенты Франции на русском языке

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, которая во время своего выступления на телевидении внезапно начала говорить на русском языке.

В своём Telegram-канале политик отметил, что в последнее время французы довольно много говорят о необходимости налаживания отношений с РФ. Однако, по его мнению, они делают очень мало для этого.

"Словно Европу ведёт совсем в другую сторону какая-то мощная невидимая сила. Или все же видимая, и имя ей — антироссийский либеральный интернационал?", — написал сенатор.

Ранее Пекресс в эфире канала France 2 обратилась к жителям РФ и российским политикам. Она потребовала не начинать войну с Украиной, уточнив, что это будет "ужасной ошибкой".

В Кремле уже неоднократно сообщали: Россия не планирует нападать на соседнее государство, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

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