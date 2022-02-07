В Турции подтвердили визит Путина в ближайшие дни

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын подтвердил, что в стране начали подготовку к визиту российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По словам представителя турецкого лидера, президент России должен приехать в ближайшие дни, при этом точная дата пока неизвестна.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о том, что президент поедет на встречу с главой Турции Тайипом Эрдоганом, когда это позволит эпидемиологическая обстановка.

Ранее президент Турции снова заявил, что готов организовать встречу лидеров России и Украины в Анкаре. В прошлом году он уже делал подобное предложение.

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