На Украине открестились от прямого диалога с ДНР и ЛНР

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не планирует вести диалог с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС.

Свою позицию Кулеба обозначил после встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Так, он отметил, что немецкая сторона во время переговоров пыталась заставить "идти на какие-либо уступки", однако, по словам Кулебы, страна не собирается уступать в вопросах территориальной целостности.

Также глава украинского ведомства подчеркнул, что народ всегда будет единым источником решений относительно внешней политики государства.

Ранее Кулеба заявил, что Запад должен довести до сведения России, в чём заключается суть санкций, которые будут наложены на Москву в случае её "агрессии" в сторону Украины.

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