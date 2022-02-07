В министерстве торговли США рассказали о новых экспортных ограничениях в отношении 33 китайских компаний, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что перечисленные организации не смогут получать американские товары, попадающие под процедуры экспортного контроля, методом лицензионных исключений.
"Тридцать три юридических лица были добавлены в неподтверждённый список на том основании, что Бюро промышленности и безопасности не смогло верифицировать их добросовестный статус из-за невозможности удовлетворительного завершения проверки конечного использования по причинам вне контроля правительства США", — объяснили свою позицию в ведомстве.
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл подробности готовящихся санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры могут навредить и Китаю.
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