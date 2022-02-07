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Автор Валентина Севрюгина

США ввели ограничения против 33 китайских компаний

Мир

В министерстве торговли США рассказали о новых экспортных ограничениях в отношении 33 китайских компаний, сообщает РИА Новости.

США ввели ограничения против 33 китайских компаний

Уточняется, что перечисленные организации не смогут получать американские товары, попадающие под процедуры экспортного контроля, методом лицензионных исключений.

"Тридцать три юридических лица были добавлены в неподтверждённый список на том основании, что Бюро промышленности и безопасности не смогло верифицировать их добросовестный статус из-за невозможности удовлетворительного завершения проверки конечного использования по причинам вне контроля правительства США", — объяснили свою позицию в ведомстве.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл подробности готовящихся санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры могут навредить и Китаю.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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