Посол США в Токио: Южные Курилы принадлежат Японии

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон принимает позицию Токио по поводу территориальной принадлежности Южных Курил.

В понедельник в Японии отмечается день "северных территорий": так японцы называют южные Курильские острова, поскольку 7 февраля 1855 года между Россией и Японией был подписан Симодский трактат, в соответствии с которым острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи стали японскими. После Второй мировой войны СССР вернул себе эти территории, однако мирный договор между странами так и не был подписан.

Эмануэль напомнил, что США поддерживают позицию Японии по вопросу "северных территорий" и признают японский суверенитет над спорными островами. По словам посла, Россия не впервые "пренебрегает суверенитетом других стран".

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на митинге за возвращение островов, где заявил, что будет вести переговоры с Россией, чтобы заключить мирный договор и вернуть стране Южные Курилы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен