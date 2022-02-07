Норвегия возмутилась победой Большунова на Олимпиаде

Норвежский телеканал NRK критически оценил участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине после победы Александра Большунова в скиатлоне.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт подчеркнул, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде.

В воскресенье, 6 февраля победу в скиатлоне одержал Александр Большунов, оторвавшись от Дениса Спицова, занявшего второе место, на 1 минуту и 11 секунд. "Бронза" досталась финну Ийво Нисканену. Четвёртое место стал норвежец Ханс Кристер Холунн.

"Александр Большунов одержал заслуженную победу. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде", — сообщает телеканал NRK.

Автора материала возмутило то, что Большунов завершил гонку, держа в руках флаг Олимпийского комитета России, который выполнен в цветах российского триколора.

"Русские и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр — пародия на вердикт", — сказал Сальтведт.

Он отметил, что после громкого допингового скандала на Олимпиаде в Сочи Международный олимпийский комитет делает всё, чтобы "замять скандал" и оставить России доступ на Олимпийские игры, чтобы получать спонсорские средства.

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