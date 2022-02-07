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Автор Евгения Васильева

Токаев отменил норму о согласовании с Назарбаевым политических решений

Мир

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому властям больше не нужно обязательное одобрение инициатив по внешней и внутренней политике страны её первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Об этом рассказали представители действующего главы государства.

Токаев отменил норму о согласовании с Назарбаевым политических решений

Как написали в ТАСС, по новому закону Назарбаев не может пожизненно быть председателем Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана. Также Токаев теперь способен разрабатывать стратегию без согласования с экс-руководителем страны. Соответствующий документ поддержал парламент.

Вместе с этим Назарбаев всё ещё может обращаться к парламенту Казахстана, обсуждать на заседаниях с членами правительства актуальные для государства темы. Ещё Елбасы имеет право быть частью Конституционного совета республики.

Ранее 11 января Токаев выступил с речью, которую сравнили с выступлением Никиты Хрущёва на съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина. По мнению нынешнего президента, Назарбаев создал систему, из-за которой в стране произошла трагедия.

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КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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