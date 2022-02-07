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Автор Игорь Рябов

Лукашенко рассказал об "унижениях" из России до 2020 года

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России он терпел "унижения" до 2020 года и в качестве примера рассказал о ситуации с покупкой нефти.

Лукашенко рассказал об "унижениях" из России до 2020 года

"Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года. И до сих пор некоторые унижают… Но я терплю", — сказал белорусский лидер в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьёв Live".

Он привёл в пример ситуацию с покупкой нефти: Белоруссия покупала у России "чёрное золото" по мировой цене, но потом Москва потребовала, чтобы Минск платил ещё 14 долларов сверху за поставки.

"Я говорю: "Это неправильно". На переговорах. И Путин поворачивается: "Вы что, с ума сошли"? Российским задает членам правительства. Он же прав", — отметил Лукашенко.

В 2020 году Лукашенко выражал возмущения по поводу повышения цен на российскую нефть для Белоруссии. Тогда российские компании хотели обязать Минск доплачивать премию к цене, тогда как западные потребители покупали без этой наценки, что и вызвало раздражение у белорусского лидера.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия владимир путин александр лукашенко
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