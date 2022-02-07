Политолог назвал возможные цели визита Макрона в РФ: "Для галочки или рейтинга"

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин объяснил, зачем на самом деле президент Франции Эмманюэль Макрон едет в Москву на встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

По мнению эксперта, Макрон может использовать поездку в Россию для повышения рейтинга или же для "галочки".

В первом случае, отмечает Коровин, президенту Франции придётся выразить максимальную готовность к сотрудничеству, подписать необходимые соглашения. Однако политолог считает, что Макрон может прибегнуть и к другому варианту развития событий — попытаться сделать "назидание" Путину.

"Россия, мол, не должна трогать Украину — тогда, конечно, очередную галочку в глобалистской ведомости он поставит, но его рейтинг вновь упадёт", — сказал Коровин в интервью "Свободной прессе".

Он добавил, что Макрону нужно открывать "новую эпоху" в отношениях с РФ и быстрее определяться, претендует ли он на статус нового лидера Европы вместо Ангелы Меркель.

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