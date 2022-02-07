Захарова сравнила Украину, США и Британию с героями "Кавказской пленницы"

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина, США и Великобритания напоминают ей героев советской комедии "Кавказская пленница" — Труса, Балбеса и Бывалого.

Дипломат ассоциирует Киев с Трусом, которого в свою очередь держат Вашингтон и Лондон, то есть Балбес и Бывалый.

"Помните этот кадр из фильма Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя — Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине. За руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон", — отметила Захарова в эфире "Первого канала".

Власти США и Великобритании регулярно сообщают о якобы готовящемся нападении РФ на украинские земли. Обе страны оказывают военную поддержку Киеву, поставляя оружие и боеприпасы.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что Россия передвигает войска в рамках своей территории и никому не угрожает.

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